نصر فخيم ..يليق بالزعيم.. بقلم عماد الدين عمر الحسن

- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• نصر كبير وفوز أنيق سطره نجوم الزعيم أمسية الاربعاء علي واحد من أكبر الفرق بالقارة الافريقية والمنطقة العربية علي السواء ، وهو فريق اتحاد العاصمة بطل الدوري الجزائري القوي .
• أربعة أهداف كاملة غير منقوصة أودعها رماة الزعيم في شباك السوسطارة الجزائري يحكي كل واحد منها قصة إبداع وروعة تتحدث عن نفسها وتحكي عن جمال المريخ .
• هكذا المريخ دائما يصنع الفرح ويسطر التاريخ ويكتب المجد ، هكذا المريخ كالخيل الأصيلة تظهر كلما يشتد بها التعب ، هكذا المريخ تجده عند الشدائد متجليا وساطعا كاللهب ، وحقا هو المريخ لاعجب .
• هكذا المريخ دوما لاتزيده الأزمات المتلاحقة إلاّ قوة وصلابة ، وكأنه الذهب كلما اشتدت حولة النيران ازداد بريقا ولمعانا ، فلله درك يا زعيم .
• هكذا المريخ دائما – وحده يشرف السودان ، ويجلب الكاسات المحمولة برا وجوا ، يسعد الأنصار ويحقق البطولات كما يقول التاريخ .
• هكذا المريخ الذي أجبرنا علي عشقه زمانا طويلا استمتعنا خلاله بلمسات سامي عزالدين ولدغات الكوبرا زيكو وأهداف دحدوح واختراقات ابراهومه ثم بمرجيحة الملك فيصل والقائمة تطول .
• والامس لم يكن استثناءا علي التاريخ ، نفس التألق وذات الروعة ، حماس الرجــال وروح القتال وأداء الابطال ، بالأمس كل شئ كان جميلا فخيما ويشبه المريخ .
• أول فوز لفريق من السودان علي فريق من شمال افريقيا بهذا العدد من الاهداف ، وأول هاتريك في البطولة العربية ، وأول رباعية تأتي في شوط واحد ، ولا عجب في ما سبق ، فالمريخ دائما له السبق في تحطيم الارقام .
• نعود للمبارة ونقول أن المريخ بالأمس قدم أداءا قويا بتكتيك عالي اعتمد فيه علي مباغتة الخصم والضغط عليه في مناطقه ، وقد نجح اللاعبون في تطبيق ذلك التكتيك بشكل ممتاز مما ادي الي تحقيق الفوز الكبير .
• تميز ضياء الدين ومحمد الرشيد في الوسط مع فعالية التكت ويقظة النعسان أسهمت في الاستحواذ علي منطقة المناورة ، ثم توج تركيز محمد عبدالرحمن كل ذلك بأجمل الاهداف .
• ثبات الحارس منجد النيل منح زملاءه التفوق وكان له الاثر الكبير في الخروج بهذه النتيجة الكبيرة – رغم الهفوة التي ولج منها هدف الاتحاد الوحيد .
• أما بكري المدينة فيصعب الحديث عنه في هذا اللقاء ، حيث ساهمت خبرته وسرعته في تحقيق الفوز الكبير ، كان نجم اللقاء بلا منازع ويكفي أن كل الاهداف مرت عن طريقه .
• التنظيم الدفاعي للمريخ لم يكن سيئا ولم تشهد المباراة أخطاء كبيرة من المدافعين كما كان يحدث في السابق خاصة خلال الشوط الأول .
• الزولفاني نجح في تقديم توليفة متجانسة وهو يقدم بدلاء لم يقل عطاءهم عن الاساسيين بشئ ، وأدار اللقاء بشكل سليم يجعلنا نشيد به كما انتقدناه من قبل ، وفي كلتا الحالتين كنا نهدف الي مصلحة المريخ .
• المبارة عموما جاءت سريعة وقوية من الطرفين ومليئة بالايجابيات ، ولا غرابة في ذلك لأنها جمعت فريقين كبيرين .
• النقطة السلبية الوحيدة التي أفسدت متعة المشاهدة علي من تابعوا اللقاء من خلف الشاشات تمثلت في المعلق ( السخيف ) الذي أذاع اللقاء .
• معلق ضعيف الأداء ، وفاقد الموهبة ، ضحل المعلومات ولا يتمتع بالمهنية ظل يردد باستمرار ما يتمناه من إمكانية عودة الفريق الجزائري للمباراة في أي لحظة ، أو إمكانية تعويض النتيجة في مباراة الرد – وإن غلّف امنياته هذه بثوب التحذير .
• المعلق النكره فضح انتماءه وهو يقول بلا أي داع عندما حصبت قلة من الجماهير الملعب بالحجارة : ( بكره يقولو ديل مندسين من جماهير الهلال قاموا بالشغب ) .
• لا ندري ما هو الداع لذكر اسم الهلال في هذا الموضع ، ومن هم الذين سيقولو ما ذهب اليه زكيف عرف أنهم سيفعلون .
• كلمة أخيرة : فاز المريخ لكنه لم يتأهل والحذر مطلوب .
• اخر كلمة : كل التوفيق للمريخ الحبيب في مباراة الرد وفي كل الايام..
شكرا لقرائتكم خبر عن نصر فخيم ..يليق بالزعيم.. بقلم عماد الدين عمر الحسن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .