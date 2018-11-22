في انتظار رؤية هلال جديد.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• تترقب القاعدة الزرقاء في كل مكان رؤية الهلال الجديد على المستوى الرسمي في مباراة الغد بالفاشر امام مريخها في افتتاح الدوري ولقاء التتويج بلقب موسم (2018).

• الاضافات الجديدة لا بأس بها ووجدت القبول وسط الاهلة .. خاصة العناصر الاجنبية التي قدمت مستويات مميزة خلال الفترة الماضية من عُمر الاعداد.

• التخوف الأكبر من اخفاقات الجهاز الفني بقيادة التونسي الزعفوري .. حيث اشار البعض ان ذهاب السنغالي لامين ندياي فيه خسارة كبيرة للازرق صاحب السيرة الذاتية الكبيرة.

• وحقق انجازات على المستوى الافريقي مع فريق مازيمبي الكنغولي .. وايضا حققه معه انجازات عالمية بعد ان قاده للوصول لنهائي كأس العالم للأندية ومواجهة انتر ميلان الايطالي.

• بالمقابل نجد أن التونسي يسعى لاثبات ذاته افريقياً مع الازرق .. في الوقت الذي يحتاج فيه الهلال لمدرب كبير يقوده لاحراز الألقاب الخارجية .. وأري ان المجلس تسرع بإقالة السنغالي .. والذي ما زال يملك الكثير لتقديمه للهلال.

• عموما نتمني التوفيق للجهاز الفني واللاعبين .. وان يكون الموسم الجديد حافلا بالانجازات الخارجية والداخلية .. ويظهر الهلال بمستوى افضل يختلف كثيرا عن الذي ظهر به في البطولة الافريقية الموسم الماضي وودع المنافسة مبكرا.

• نحن الهلال بنريدو جد.

(صمت اخير) ..

• يُمه النفِس طماعه والدنيا زي رحراح

• حظ اليبرك وباعا وضاع النسـاكي وراح

• يايمه شِعـري تداعى عِطر الكلام نضاح

• ريدك يزيدني مناعه ويملا البوادي سماح