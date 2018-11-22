جريمة بشعة في ليلة حالكة تهز مدينة عطبرة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفذ رجل جريمة قتل بشعة في حق أسرة مكونة من خمسة أشخاص وذلك بحرقهم بالبنزين داخل منزلهم بضاحية الوحدة بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل، وكشف مصدر أن الرجل تسلل إلى منزل الأسرة ليلاً وقام بسكب البنزين على المنزل المبنى من القش وأضرم النار ثم لاذ بالفرار .

وأوضح المصدر أن الجيران تفاجأوا بألسنة اللهب متصاعدة من المنزل فسارعوا لإنقاذ الضحايا من بين الركام واستطاعوا إنقاذ الضحايا من بين الركام بعد أن اشتعلت النيران في أسجادهم، وأضاف إن إثنين أثناء إسعافهما الى المستشفى، فيما نقلت الأم وإثنين من أبنائها الى مستشفى عطبرة ومنه الى مستشفى الخرطوم بحري .

ولفت المصدر أن إثنين من الأبناء تم حجزهما بغرفة العناية المكثفة، ووصف مصدر طبي جروح إثنين من الأبناء بأنها حروق من الدرجة الثالثة .

ولفت ذات المصدر أن الشرطة فور تلقيها للبلاغ قامت بجمع المعلومات واستطاعت في غضون ساعات قبل انقضاء (24) ساعة القبض على الجاني الذي سجل اعترافاً بارتكابه للحادثة، ودفع أنه يود الانتقام من الأسرة لأسباب شخصية، ومن المتوقع وبحسب صحيفة المجهر أن يمثل المتهم اليوم أمام محكمة عطبرة لأخذ اعترافاته قضائياً بارتكابه للجريمة .