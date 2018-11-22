بالفيديو... قرار مهم في قطر خلال أحداث الـ"28 يوما"

وقال الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، إن الدولة قررت منح إجازة لطلاب المدارس خلال إقامة مونديال قطر لكأس العالم 2022.

وأضاف الحمادي في تصريح للصحفيين خلال زيارته لمهرجان مونديال قطر 2022 (مونديال كل العرب) المقام في مدرسة اليرموك، أن "الوزارة تسخر كل إمكاناتها لإنجاح المونديال".

ويتم تنظيم المهرجان تحت رعاية وزارة التعليم والتعليم العالي، وبمشاركة مؤسسة دوري نجوم قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث بتنظيم هذا المهرجان، وقد تم اختيار اليوم تزامناً مع تاريخ انطلاق مونديال قطر 2022 بعد أربع سنوات.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات الخاصة بكرة القدم، وبمشاركة عدد من الشخصيات الرياضية والفنية والإعلامية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 300 طالب يمثلون 30 مدرسة.

وكان حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، وعد بأن تنظم قطر نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 تترك أثرا إيجابيا ليس فقط في قطر والمنطقة بل عبر العالم أجمع، وتعيد تعريف معايير الاستضافة المستقبلية لتكون الأحداث الكبرى منصة للتطوير ومناسبة للبناء، وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.

وقال الذوادي، في بيان للجنة تعليقا على بدء العد التنازلي لمونديال الدوحة بعد أربع سنوات، إنه في غضون 4 سنوات من الآن ستستقبل قطر مئات الآلاف من الزوار والمشجعين من أنحاء العالم، فيما ستتوجه أنظار المليارات إليها لمتابعة 28 يوما من المنافسات خلال أول مونديال في العالم العربي والثاني في قارة آسيا، بعد مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

وأوضح الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، أن كرة القدم ستكون هي المنصة التي تجمع الجماهير على اختلاف ثقافاتهم وأعراقهم ومعتقداتهم، معتبرا أنه للمرة الأولى سيرى العالم أجمع المنطقة العربية على حقيقتها وسيتعرفون على الطاقات الكامنة فيها.

وأكد الذوادي أن مشاريع المونديال تسير وفق الجداول الزمنية المرسومة لها، فيما تستمر جهود اللجنة العليا للمشاريع والإرث إلى جانب كافة الشركاء في الدولة لضمان أن تحقق هذه البطولة تغييرا يسهم في بناء قدرات الإنسان في دولة قطر والمنطقة، وذلك إلى جانب تعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية.

وتستضيف قطر نهائيات مونديال 2022 بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول، علما أن البطولة ستقام للمرة الأولى في فصل الشتاء.