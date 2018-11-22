" النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" تساند إضراب الوظيفة العمومية

قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، اليوم الخميس 22 نوفمبر/تشرين الثاني، إن نقابته تدعم وتساند إضراب أعوان وإطارات الوظيفة العمومية، تنفيذا لقرار للاتحاد العام التونسي للشغل.

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وأشار البغوري في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إلى أن النقابة من منطلق إيمانها بدور النقابات في ضمان حقوق منظوريها الاجتماعية والاقتصادية والدّفاع عن مقدرتهم الشرائية، تعبر عن مساندتها للإضراب العام، ولتحركات أعوان الوظيفة العمومية، باعتبارهَا حقا دستوريا لا جدالَ فيه في ظل تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين.

ودعا رئيس النقابة الوطنية للصحفيين، الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالمهنية والموضوعية وعدم الانخراط في شيطنة التحركات النقابية المشروعة والدفاع عن الحقوق الدستورية، وعلى رأسها حق الاحتجاج والإضراب.

ودخل، صباح اليوم الخميس، حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي في إضراب عام، بعد أن رفضت الحكومة مطالب اتحاد الشغل رفع أجور الموظفين، وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات.