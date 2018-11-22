بعضهم من دون وثائق... عودة أكثر من 2000 لاجئ سوري عبر معبر نصيب

وبحسب وكالة "سانا"، فقد شهد معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية عودة أكثر من ألفي شخص من المهجرين بفعل الإرهاب إلى سوريا قادمين من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي بعد تسهيلات منحتها السفارة السورية في عمان.

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ونقلت الوكالة عن رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر نصيب العقيد مازن غندور أن المركز استقبل خلال الشهر الأول من افتتاحه 2380 مواطناً سورياً لا يحملون وثائق رسمية، وإنما يحملون تذاكر مرور مؤقتة منحت لهم من السفارة السورية في الأردن بهدف تسهيل عودتهم إلى سوريا.

ولفت رئيس المركز إلى أن المئات من المواطنين السوريين الذين غادروا إلى الأردن عبر الممرات غير الشرعية هرباً من الإرهاب وفقدوا وثائقهم الرسمية عادوا إلى سوريا بتسهيلات كبيرة ريثما يحصلون على وثائق رسمية جديدة.

ونوه غندور أنه تمت تسوية أوضاع نحو 300 شخص من المطلوبين للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو فرار خارجي عادوا إلى سوريا عن طريق معبر نصيب الحدودي مستفيدين من مرسوم العفو وذلك خلال شهر من افتتاح مركز التسوية في المعبر.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، 18 تموز/يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حاليا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.