العثور على مستودع أسلحة للإرهابيين في العاصمة دمشق (صور)

وأفادت وكالة "سانا" أن "الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي ومن خلال المتابعة الأمنية عثرت على مستودع يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والقذائف المتنوعة والأحزمة الناسفة ومواد أولية لصناعة المتفجرات من مخلفات الإرهابيين كانت مخبأة ضمن قبو ببناء سكني في حي برزة بدمشق".

وشملت الأسلحة قذائف "آر بي جي" مع قواذفها وحشواتها وقذائف هاون وقذائف صاروخية وقذائف "سي فور" وقنابل يدوية بعضها محلي الصنع وأحزمة ناسفة ومواد متفجرة ومادة الـ"سي فور" شديدة الانفجار وقوالب "تي إن تي" وفتائل صاعقة وصواعق ضوئية وكهربائية وبنادق آلية وقناصة وكمية كبيرة من الطلقات الخفيفة والمتوسطة ومناظير منها للرؤية الليلية واقنعة واقية من المواد الكيميائية التي تدل على استخدام الإرهابيين لهذه المواد.

وتواصل الجهات المختصة في سوريا تمشيطها للمناطق المحررة في سوريا، حيث تمكنت، السبت الماضي، خلال تمشيط البلدات المحررة جنوب دمشق وبالتعاون مع الأهالي من العثور على كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة والصواريخ بعضها أمريكي الصنع في إحدى المزارع بين بلدتي ببيلا وبيت سحم من مخلفات المجموعات الإرهابية.