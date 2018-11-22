الصليب الأحمر الدولي يبدأ إعادة الموظفين الأجانب إلى اليمن

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جنيف —سبوتنيك. وقال باتالاس لوكالة "سبوتنيك": "الوضع أصبح أسوأ، وازدادت الحاجة للمساعدات الإنسانية. لذلك نحتاج أشخاص الذين سيعملون في هذا المجال، الآن بدأنا بإعادة الناس إلى اليمن تدريجياً إلى مناصب مختلفة، في الشهرين أو الثلاثة الأشهر الأخيرة".
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ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت قد سحبت، في يونيو/حزيران الماضي، 71 موظفا من اليمن، بسبب سلسلة من الحوادث والتهديدات.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله " (الحوثيين)، في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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