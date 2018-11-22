شكرا لقرائتكم خبر عن كفا أكاذيب.. لماذا تصر رويترز على شائعة عزل ولي العهد؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

في الفترة الأخيرة، نشرت وكالة أنباء رويترز شائعة بشأن عزل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورغم نفي الخارجية السعودية لتلك الشائعة إلا أنها تصر على نشرها بشكل دائم ومستمر دون وجود دلائل حقيقية واء مثل تلك الشائعة.

نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير صحة ما نشر حول تغيير مناصب حساسة في المملكة، إثر حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدا أن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان خطوط حمراء.

ووصف الجبير خلال لقائه مع قناة «سي إن بي سي» الأمريكية، التصريحات المشاعة حول الملك وولي عهد بالشنيعة وغير المقبولة على الإطلاق، موضحا: "أن البلاد تدعمهما بالكامل، وكل سعودي يشعر أن القيادة تمثله، كما يمثل كل سعودي قيادته، وأؤكد أن هذا الأمر مضحك ويخرج عن كل الحدود التي تطاق".

وأكد الوزير السعودي على وحدة المملكة والتزامها بتطبيق رؤية قيادة السعودية 2030 واستمرار المملكة في التقدم بطريق الإصلاح، قائلا: "إن المملكة متمسكة بقيادتها كما هي متمسكة بالرؤية التي حددها زعماؤنا من أجلنا في إطار رؤية 2030 للمضي قدما في سبيل الإصلاحات".

وأوضحت القناة الأمريكية أن تصريحات الجبير بمثابة أول رد سعودي على تقرير نشرته وكالة «رويترز»، نُسب إلى مصادر سعودية لم تذكر هويتها، جاء فيه أن العشرات من الأمراء وأبناء العم من فروع قوية لأسرة آل سعود الحاكمة يسعون لتحقيق تغيير في خط الخلافة بسبب الأزمة الناجمة عن مقتل خاشقجي.

وأصدرت وكالة رويترز بيانا ردت فيه على نفي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير صحة ما أوردته عن تحرك داخل العائلة السعودية المالكة، لحجب العرش عن ولي العهد محمد بن سلمان.

وأكدت الوكالة أن تقريرها الذي شكك فيه الجبير، استند إلى ثلاثة مصادر مقربة من العائلة السعودية.

ونقلت عن 3 مصادر مقربة من الديوان الملكي السعودي، أن أعضاء في الأسرة الحاكمة في المملكة يسعون لمنع ولي العهد من تسلم عرش البلاد، بعد قضية مقتل جمال خاشقجي.

وقالت المصادر المذكورة لرويترز إن العشرات من الأمراء وأبناء العم من فروع قوية لأسرة آل سعود الحاكمة، يريدون أن يروا تغييرا في خط الخلافة، لكنهم لن يتصرفوا طالما لا يزال الملك سلمان والد ولي العهد والبالغ 82 عاما على قيد الحياة، وهم يدركون أنه من غير المرجح أن ينقلب الملك ضد نجله.

ويرى مراقبون أن إصرار رويترز على نشر الأكاذيب يهدف إلى محاولة نشر الشائعات وتحريك الرأي العام ضد ولي العهد، إلا أن وعي الشعب السعودي واجه ذلك، حيث أن في الفترة الماضية ساند الشعب ولي العهد وعبروا عن تمسكهم به من خلال عدد من الهاشتجات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".