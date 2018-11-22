شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق القمرين الصناعيين السعوديين خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تطلق مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية آخر شهر ربيع الأول الجاري، قمرين صناعيين سعوديين للاستشعار عن بعد عالي الدقة، وذلك من مركز جيوغوان لإطلاق الأقمار الصناعية في جمهورية الصين، ومن المنتظر أن يتم إطلاق القمرين صبيحة يوم الجمعة 29 / 3 / 1440هـ، وذلك عند الساعة السابعة تماماً وفي التوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك فيما كانت المدينة أعلنت في وقت سابق عن الانتهاء من تصنيع وتطوير قمرين صناعيين جديدين لأغراض الاستطلاع، لينضما إلى 13 قمراً صناعياً تم إطلاقها سابقاً، في سياق دعم توطين هذا النوع من الصناعات تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.