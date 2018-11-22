800 مليار دولار.. خسائر عمالقة التكنولوجيا في أكثر من شهرين

خسر عمالقة التكنولوجيا في أمريكا "فيسبوك"، و"أمازون"، و"أبل"، و"نيتفليكس"، و"ألفابت" الشركة الأم لجوجل 822 مليار دولار من قيمتها السوقية مجتمعة منذ نهاية أغسطس/آب الماضي.



وفي تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أوضحت أن تلك الخسائر تعزى إلى تخلص المستثمرين من أسهم الشركات الخمس وتراجعها بنسبة 7%، ما يعني أن انقلاب "وول ستريت" ضد شركات التكنولوجيا الكبرى يتصاعد.

وأشارت إلى أنه استناداً إلى الخسائر مقارنة بأعلى أداء (ذروة ارتفاع الأسهم) حققته كل شركة في الأشهر الأخيرة، فقد خسرت أكثر من تريليون دولار من قيمتها السوقية.

ولفتت إلى أن "فيسبوك"، و"أمازون"، و"أبل"، عانت أعلى معدلات انخفاضات، حيث انخفض جميعا بمقدار 250 مليار دولار أو أكثر مقارنة بأعلى معدلاتها.





واعتبرت أن هذا التراجع يمثل نقطة تحول ملحوظة لعدد من الأسهم الأكثر رواجا في "وول ستريت"، بعد أن كدس المستثمرون أسهم أكبر شركات التكنولوجيا في رهان على أن إيراداتهم ستستمر في النمو بقوة، حيث سيطر هؤلاء العمالقة على قطاعات البيع بالتجزئة والاتصالات والإعلام.

وبحلول نهاية أغسطس/آب الماضي، تجاوزت القيمة السوقية لشركة "آبل" و"أمازون" تريليون دولار، وكان سعر "ألفابت" يساوي 900 مليار دولار، فيما بلغت القيمة السوقية المجمعة للشركات الخمس 3.6 تريليون دولار.

لكن يبدو أن المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى الأرباح الباهتة والتوقعات خلال الربعين الماضيين هزت ثقة المستثمرين.

وعلى وجه الخصوص، تصاعدت المخاوف حول عدد أجهزة "أيفون" الجديدة التي ستقوم "أبل" ببيعها، بينما أمضت "فيسبوك" الكثير من العام غارقة في فضائح التجسس وتسريب بيانات العملاء، وسط تكهنات بأن حكومة الولايات المتحدة سوف تشدد القيود على شركات التكنولوجيا الكبيرة.