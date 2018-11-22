ترامب يوجه الشكر للسعودية بشأن أسعار النفط

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الشكر للسعودية بشأن أسعار النفط في الآونة الأخيرة، مشبها الأمر "بخفض ضريبي كبير" قد يدعم الاقتصادين الأمريكي والعالمي.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر "أسعار النفط تنخفض. رائع! هذا شبيه بخفض ضريبي كبير لأمريكا والعالم. هنيئا! 54 دولارا، كانت للتو 82 دولارا. شكرا للسعودية ،لكن لنخفض أكثر".
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت الأربعاء 63.60 دولار للبرميل، مرتفعة 1.07 دولار أو 1.7 % مقارنة مع الإغلاق السابق.
في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار أو 1.9 % إلى 54.46 دولار للبرميل.
وقال تقرير صادر عن معهد البترول الأمريكي الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي على غير المتوقع بمقدار 1.5 مليون برميل إلى 439.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر تشرين الثاني.
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