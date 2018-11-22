الان تتابع “لويز بنتو” يخترق أجهزة نصف مليون مستخدم لنظام الأندرويد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تمكن مبرمج إلكتروني يطلق على نفسه اسم “لويز بنتو” من اختراق أجهزة نحو نصف مليون مستخدم لنظام الأندرويد، باستخدام كود نشره عبر 13 تطبيقا طورها بنفسه.

وقال لوكاس ستيفانكو، الباحث الأمني بشركة “S I S T“، إن بنتو طور تطبيقات لألعاب وهمية، ليتمكن من تنفيذ خدعته، ووفق موقع “The next web” فإن بعض هذه التطبيقات المخادعة دخل في قائمة الأكثر تداولا.

فيما قامت “جوجل”، حسب ما أعلن الموقع، بحذف هذه التطبيقات الخبيثة، بعد أن تضرر منها نحو 650 ألف مستخدم، بعد أن أعلنت، في يناير الماضي، عن حذفها قرابة 700 تطبيق مشابه من على “بلاي ستور” عام 2017.

وتعتمد فكرة التطبيق على أن يقوم الكود الخبيث بعد تثبيته على الجهاز بحذف أيقونة تشغيل اللعبة بشكل تلقائي، بحيث يصعب على المستخدم إيجاده، ليمنح التطبيق الخبيث القدرة على التحكم في حركة البيانات على الجهاز المصاب، ما يفتح الباب أمام سرقة بيانات المستخدمين.