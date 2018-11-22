الان تتابع محكمة يهودية تأمر بحبس مراهق أمريكي 10 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أصدرت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حكما بالسجن على مراهق يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية لمدة 10 سنوات، لارتكاب جنح.

ووجهت المحكمة للشاب البالغ من العمر 20 عاما، تهما بإرسال تهديدات إلى مؤسسات وشركات يهودية وأمريكية، وشركات طيران ومراكز للشركة، وكذلك طائرة كانت تقل فريقا لكرة السلة.

وأفادت المحكمة أن الشاب المحكوم عليه قد ارتكب التهم المشار إليها حينما كان قاصرا، وجاء في حيثيات الحكم أن التهم المرتكبة “أثارت مخاوف لمعاداة السامية”.