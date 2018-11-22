وزير ألماني ينصح شركات السيارات بالسير على نهج تسلا

أشاد بيتر ألتميير، وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا، بشركة تسلا الأمريكية وطريقتها في صناعة السيارات الكهربائية بإطلالات جذابة وتصميمات مستقبلية تلفت الأنظار، متمنيا أن تسير على نهجها الشركات المصنعة للسيارات.

ونقل موقع "موتور وان" المعني بأخبار السيارات، عن الوزير الألماني تمنياته بأن تحذو الشركات الأخرى على نهجها، وذلك ضمن أحد المؤتمرات المعنية بتطوير الذكاء الصناعي.

ووفقا لموقع "موتور وان" اعتبر عدد من العاملين بصناعة السيارات الألمانية حديث الوزير ظالما في معظمه لبعض الشركات.

ورغم ذلك فقد اعتبر بعض الخبراء أن حديث الوزير "بيتر ألتميير" في محله، وذلك بالنظر لتصميمات الموديلات الكهربائية التي قدمتها شركات مثل أودي صاحبة موديل e-tron ومرسيدس صاحبة موديل EQC وبي إم دابليو صاحبة موديلات iNext، وهي بالكامل ليست مميزة على مستوى التصميم الخارجي.

غير أن خبراء الموقع الأمريكي أثنوا على تصميم موديلات شركة فولكس فاجن الكهربائية الجديدة، ومعها شركة بورش التي طرحت مؤخرا تصميمات كهربائية بإطلالات رائعة مثل Taycan وMission E Cross Turismo.