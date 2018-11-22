دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Honor 10 Lite الآن في الأسواق الصينية بسعر يبدأ من 202 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق اليوم هاتف Honor 10 Lite إلى الأسواق الصينية بمواصفات متوسطة مقارنة بهاتف Honor 10 الذي أعلن عنه في الفترة الأخيرة، كما يأتي بسعر يبدأ من 202 دولار.

هاتف Honor 10 Lite هو إصدار جديد لعلامة Honor التجارية التابعة لهواوي، حيث يقدم بمواصفات تستهدف بها الشركة سوق الهواتف المتوسطة.

ويتميز هاتف برقاقة معالج HiSilicon Kirin 710 الجديدة التي تأتي بثماني من الأنوية، كما يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزينية 128 جيجا بايت، مع دعم بطاقة ذاكرة خارجية، أيضاً يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهة مستخدم EMUI 9 التي تدعم إصدارات هواوي هذا العام.

وفي مواصفات الكاميرة تقدم Honor هاتف Honor 10 Lite مع كاميرة خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجا بيكسل، تأتي بتحسينات في عمق التصوير وتحسينات في برمجيات bokeh، كما يأتي الهاتف بكاميرة أمامية للسيلفي بدقة 24 ميجا بيكسل، حيث يدعم الكاميرات تقنية الذكاء الإصطناعي لتركيز سريع وتلقائي على المشهد، إلى جانب مميزات للتجميل في تطبيق الكاميرة.

هاتف Honor 10 Lite يتميز بجودة عرض full HD في الشاشة مع تصميم أطول للشاشة لتضيف Honor ميزة جديدة لهذا الإصدار ينافس بها هذا العام في سوق الهواتف المتوسطة، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة مع مدخل للسماعات.

الإختلاف الذي يأتي به هاتف Honor 10 Lite عن إصدارات هواوي وHonor المميزة هذا العام، هو إستمرار هذا الإصدار بإستخدام معايير Micro-B للشحن، لذا لن يحصل المستخدمين على ميزة الشحن فائق السرعة مع معايير USB C، أيضاً يأتي الهاتف مع شاحن بقدرة 10W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Honor 10 Lite باللون الأحمر، الأزرق، الأسود، إلى جانب الأبيض، على أن يأتي نموذج الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 202 دولار، بينما يتوفر أعلى نموذج للهاتف بسعر 274 دولار.

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هذا الموضوع هاتف Honor 10 Lite الآن في الأسواق الصينية بسعر يبدأ من 202 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.