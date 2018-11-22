دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل تستحوذ على Silk Labs المختصة بتطوير أنظمة تعلم الآلة للحماية

يبدو أن آبل وجدت نفسها تعاني في المنافسة داخل سوق أجهزة انترنت الأشياء للمنازل الذكية، مما جعلها تخطط للدخول في جانب مختلف من هذا السوق بالاستحواذ على شركة Silk Labs المطورة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على تعلم الآلة في أغراض الحماية، وفقًا لموقع The Information.

وتمتلك Silk Labs مركز بيانات منزلي ذكي “Hub” وكاميرا مراقبة كمنتجات فقط، وهذه الكاميرا يتم معالجة ما تلتقطه عبر مركز البيانات فقط، مما يعني أن المنتج الأساسي من أجهزة انترنت الأشياء للشركة هو كاميرات المراقبة. لكن ما تتميز فيه الشركة عن غيرها، هو أنه مركز البيانات يقوم بمعالجة والتعرف على ما تلتقطه الكاميرا بشكل مباشر دون الحاجة لمعالجته عبر الخدمات السحابية مثلما تفعل معظم الشركات.

وربما تحاول آبل أن تضم الشركة لقسم الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة مشابهة للحماية وانترنت الأشياء مما يجعل المستخدم قادرًا على التحكم بالمنازل الذكية دون الوصول بشكل دائم للشبكة، لكن هذا لم يتضح حتى الآن.

كانت الشركة قد تأسست في 2016 بعد حملة أقامتها على موقع كيك ستارتر للتمويل، وكان المدير التقني في شركة موزيلا اندريس غال هو المؤسس الشريك لها.

التدوينة آبل تستحوذ على Silk Labs المختصة بتطوير أنظمة تعلم الآلة للحماية ظهرت أولاً على عالم التقنية.