دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ماجد الفطيم تستحوذ على الشركة المطورة لتطبيق الدفع Beam في الإمارات

أعلنت مجموعة ماجد الفطيم صاحبة مجموعة مراكز التسوق الشهيرة في المنطقة العربية وآسيا وأفريقيا

We want to make shopping as effortless & seamless as possible! Today we announced the acquisition of Beam Portal, the owner of leading #UAE mobile wallet app @beamuae. #GreatMoments pic.twitter.com/AsaCQVENeK — Majid Al Futtaim (@MajidAlFuttaim) November 21, 2018

على تطبيق المحفظة الإلكترونية Beam والذي يقدم خدمات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة ومعروف بشكل واسع هناك.

وعبرت مجموعة ماجد الفطيم عن كون هذه الخطوة تأتي لتسهيل عملية الدفع والشراء على المستهلكين، حيث ستبدأ بدمج جميع خدماتها مع تطبيق الدفع ليتمكن المستهلكين من الشراء بشكل سلس عبر هواتف الذكية من خلال تطبيق Beam.

وتمتلك منصة Beam تطبيق للمستخدمين على نظام iOS وأخر على نظام أندرويد، أي أن المستهلكين لن يواجهوا أي مشاكل مع أي نظام يستخدمونه.

ويمكن القول أن هذه الخطوة تعتبر نقلة كبيرة لمجموعة الفطيم كونها ستمثل منافسة لخدمات الدفع مثل آبل باي هناك.

التدوينة ماجد الفطيم تستحوذ على الشركة المطورة لتطبيق الدفع Beam في الإمارات ظهرت أولاً على عالم التقنية.