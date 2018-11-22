أعلنت مجموعة ماجد الفطيم صاحبة مجموعة مراكز التسوق الشهيرة في المنطقة العربية وآسيا وأفريقيا
على تطبيق المحفظة الإلكترونية Beam والذي يقدم خدمات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة ومعروف بشكل واسع هناك.
We want to make shopping as effortless & seamless as possible! Today we announced the acquisition of Beam Portal, the owner of leading #UAE mobile wallet app @beamuae. #GreatMoments pic.twitter.com/AsaCQVENeK— Majid Al Futtaim (@MajidAlFuttaim) November 21, 2018
وعبرت مجموعة ماجد الفطيم عن كون هذه الخطوة تأتي لتسهيل عملية الدفع والشراء على المستهلكين، حيث ستبدأ بدمج جميع خدماتها مع تطبيق الدفع ليتمكن المستهلكين من الشراء بشكل سلس عبر هواتف الذكية من خلال تطبيق Beam.
وتمتلك منصة Beam تطبيق للمستخدمين على نظام iOS وأخر على نظام أندرويد، أي أن المستهلكين لن يواجهوا أي مشاكل مع أي نظام يستخدمونه.
ويمكن القول أن هذه الخطوة تعتبر نقلة كبيرة لمجموعة الفطيم كونها ستمثل منافسة لخدمات الدفع مثل آبل باي هناك.
التدوينة ماجد الفطيم تستحوذ على الشركة المطورة لتطبيق الدفع Beam في الإمارات ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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