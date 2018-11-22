خدعة جديدة لسرقة بياناتك عبر البريد الإلكتروني.. كيف تتجنبها؟

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كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت تقارير إخبارية عن انتشار خدعة جديدة، تستهدف الاستيلاء على حسابات البريد الإلكتروني، التابعة لشركة مايكروسوفت، أو الحسابات المرتبطة بـ"أبل".

ووفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، تبدأ خطوات الاستيلاء على البريد، عبر تلقي رسالة خادعة توهمك أنها من "مايكروسوفت"، وتطلب منك تغيير أرقام حسابك السرية، أو تنذرك بأن بريدك الإلكتروني سيلغى إذا لم تقم بتحديثه، عبر إدخال كلمة السر، وتأكيدها.

وفور القيام بهذه الخطوات، يستولى الأشخاص الذين استهدفوك على بريدك الإلكتروني، والقيام باستغلاله، دون أن تشعر.

ووفق خبراء، لتلافي هذه الخدعة، فإن على كل مستخدم للبريد الإلكتروني، التحقق من مصدر الرسالة الخادعة التي تحمل شعار مايكروسوفت، عبر الضغط على اسم المرسل، الذي سيظهر لك في البداية على أنه مايكروسوفت، أو أبل.

وعند الضغط على الاسم الخادع، سيظهر لك اسم المرسل الحقيقي، لتكتشف أنه مجرد شخص يحاول سرقة بريدك، فيما لو كانت الشركة حقيقية لظهر لك عنوانها الصريح، وما عليك بعدها إلا حظر صاحب الرقم، أو الدخول مباشرة إلى حسابك والقيام بالخطوات الأمنة المعتادة، التي تعتمد على التحقق في الأمان عبر رقم هاتفك، أو عبر حساب إلكتروني آخر.

كما ينصح الخبراء في التحقق دومًا، من أي رابط قبل فتحه، ومحاولة معرفة عنوان الجهة المرسلة، خاصة الروابط الموجودة على وسائل التواصل مثل تويتر وفيسبوك.

ولمحاولة تجنب الوقوع في فخ القراصنة، ينبغي أولا استخدام كلمة سر تزيد عن 8 أحرف وتتضمن رموزا خاصة مثل: % &، لكن يجب تغييرها باستمرار والتعامل بحذر مع رسائل الغرباء والأصدقاء بحذر.