دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تعاون بين مايكروسوفت وقوقل لتطوير نسخة لمتصفح كروم تعمل على ويندوز ARM

بعد إعلان مايكروسوفت دعم تطبيقات 64 بت لنظام ويندوز على الأجهزة التي تعامل بمعالجات ARM، يبدو أن الشركة ستسرع من عملها لتطوير بيئة العمل على تلك الأجهزة، فربما تراها نقطة تحول لتوسيع دائرة استخدام نظامها على الأجهزة المتحولة واللوحية.

حيث أن مهندسي مايكروسوفت ونظرائهم في قوقل يعملون على تطوير نسخة من متصفح كروم لتعمل بكل كفاءة على الأجهزة التي تعمل بمعالجات ARM وتستخدم نظام ويندوز.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع الاعتماد على تقنية ومعمارية ARM في صناعة المعالجات الخاصة بالأجهزة الذكية من هواتف وأجهزة لوحية وحاسبات متحولة، وستكون هذه الخطوة مساعدة جدًا لشركة مثل كوالكوم التي تستخدم تلك المعمارية في تطوير معالجاتها الموجهة لأجهزة الحاسوب متوسطة وضعيفة الإمكانيات أو الأجهزة المتحولة 2-1 والتي بدأنا نراها بكثرة مؤخرًا.

وبينما تستخدم معظم الأجهزة المتحولة نظام كروم مؤخرًا، إلا أن فكرة استخدام ويندوز تبدو مغرية أكثر لما يتمتع به من مزايا وانتشار واسع، وهو ما يجعل مايكروسوفت تعمل بجد على التركيز في هذا الشأن.

التدوينة تعاون بين مايكروسوفت وقوقل لتطوير نسخة لمتصفح كروم تعمل على ويندوز ARM ظهرت أولاً على عالم التقنية.