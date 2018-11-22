شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 5 جنود صوماليين فى انفجار جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى جنديان صوماليان على الأقل حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة جنوبى البلاد.

وذكر راديو "شابيلى" الصومالى اليوم الخميس أن الانفجار استهدف حافلة عسكرية فى بلدة "وانلاوين" الواقعة فى محافظة "شابيلى السفلى"، مشيرا إلى أن الحافلة كانت فى طريقها من مدينة "أفجوى" التى تبعد نحو 30 كيلومترا غرب العاصمة "مقديشيو" متوجهة إلى البلدة.

من جهتها، أعلنت حركة "الشباب" المسلحة مسئوليتها عن هذا التفجير.