شاهد بالفيديو : اهداف وملخص مباراة المريخ واتحاد العاصمة الجزائري….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فاز فريق العاصمي السوداني ليلة الامس على فريق اتحاد العاصمة الجزائري باربعة اهداف مقابل هدف في مباراة كانت غير متوقعة من نادي المريخ حيث يعتبر فريق المريخ غير جاهز من حيث اللياقة البدنية ؛ وذلك نسبة للفترة الصيفية وبعده عن المباريات التنافسية .

بينما كان فريق الاتحاد الجزائري في قمة الاستعداد حيث يعتبر فريق اتحاد العاصمة متصدر الدوري الجزائري .

احرز اهداف المريخ كل من محمد عبد الرحمن الغربال ثلاثة اهداف وهدف لخالد النعسان وكل هذه الاهداف كانت في الشوط الاول من المبارة .

وبتسجيله اهدافه الثلاثة يعتبر الغربال متصدر الهدافين في كأس زايد للأندية بخمسة اهداف.