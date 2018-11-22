طالبة جامعية تنجو من محاولة ذبح من الوريد إلى الوريد لهذا السبب….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نجت طالبة جامعية من محاولة اغتيال ذبحاً من الوريد إلى الوريد ، على يد شاب كان قد تسلق سور منزل عم الطالبة المجني عليها ليلا بحي ديم النور بولاية البحر الأحمر بغرض الانتقام من فتاة أخرى ” ابنة صاحب المنزل ” وقتلها بعد أن تنكرت للعلاقة العاطفية التي كانت تربطها بالشاب المتهم .

وبحسب وقائع البلاغ فإن الشاب كان قد هدد ابنة صاحب المنزل ” عشيقته ” بالقتل بعد أن قطعت علاقتها الغرامية معه ، وفي يوم الحادث طلبت الفتاة من ابنة عمها المجني عليها يتبادلان السراير عند النوم ، بالفعل تم ذلك فتسور المهتم وتوجه صوب السرير الذي اعتادت أن تنام فيه عشيقته فانقض عليها محاولا ذبحها .

إلا أن الطالبة قامت بمقاومته مما أدي لإصابتها بجروح ، واستنجدت بأسرة عمها والتي هبت لنجدتها وتمكن المهتم من الفرار بحسب صحيفة آخر لحظة ، وفور تدوين البلاغ بالواقعة بقسم شرطة ديم النور تم التحقيق في البلاغ وأسفرت التحريات عن القبض على المهتم الذي اقر بالجريمة .