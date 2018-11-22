مسؤول لبناني يوبخ الحريري على فعلته بتغريدة نارية

وأثار هذا التصرف سخط الكثير من اللبنانيين المقربين من سوريا الذين اعتبروا أن تصرف الحريري غير دبلوماسي وغير مسؤول خصوصا كونه المكلف من جميع اللبنانيين بتشكل الحكومة اللبنانية.
وكان لرئيس حزب التوحيد العربي الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، رد ناري على تصرفات الحريري الأخيرة في قصر بعبدا الرئاسي.
وغرد وهاب، قائلا: "تعليقا على تجنب الحريري السفير السوري وهاب: إحترم نفسك وموقعك واخرج من أكاذيبك فلولا الأسد ونصرالله لا تستطيع أن تكون رئيس حكومة يكفيك غشا".
وأظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تفادي الحريري مصافحة السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، وذلك في تصرف ليس الأول من نوعه بين الشخصين.
يشار إلى أن حفل الاستقبال الذي أقامه رئيس الجمهورية العماد عون في القصر الجمهوري في بعبدا لتقبل التهاني بمناسبة عيد الاستقلال الـ 75، كان قد بدأ بعد خلوة عقدها الرئيس مع بري والحريري.
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