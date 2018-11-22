مكتب الرئاسة ينفي علمه بتصريحات أردوغان حول عدم لقائه ابن سلمان بقمة العشرين

أنطاكيا — سبوتنيك. وأفادت القناة بأن "الرئيس أردوغان أعلن أنه لن يلتقي ولي العهد السعودي بقمة العشرين بالأرجنتين".

من جانبه، قال مصدر بالرئاسة التركية لوكالة "سبوتنيك"، "هذا التصريح لم يصدر عنا، وليس لدينا أي معلومات حول الموضوع حاليا، ولا نعرف ما هو مصدرها".

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم كالين، قوله اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن حدوث تواصل بين أردوغان والأمير محمد بن سلمان خلال القمة: "إننا ننظر في البرنامج. قد يحدث هذا".

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