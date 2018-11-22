لبنان يحتفل بعيد استقلاله الـ 75 بعرض عسكري

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول

احتفل لبنان، اليوم الخميس، بعيد الاستقلال الـ75، باقامة عرض عسكري في شارع شفيق الوزان وسط العاصمة بيروت بحضور الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبر لمان)، وعدد من القادة العسكريين والشخصيات السياسيّة والدينية.

ووضع الرئيس اللبناني ميشال عون، اكليلا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش وأضاء شعلة الإستقلال.

وبدأ العرض باستعراض القوى المشاركة وبتشكيل جوي واطلاق البالونات باللون الأبيض والأحمر والأخضر في سماء بيروت

واعتبر عون في خطاب متلفز، عشية الذكرى أن أزمة تشكيل الحكومة التي تشهدها بلاده، تتسبب في "خسارة وقت لا رجعة فيه".

ويحتفل اللبنانيون في 22 نوفمبر من كل عام، بذكرى استقلال بلادهم عام 1943، والذي اكتمل بانسحاب القوات الفرنسية من لبنان، في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1946.