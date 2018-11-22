تشاووش أوغلو:ينبغي محاكمة معتقلي قضية خاشقجي في تركيا

أنقرة / توفيق دورول / الخليج 365

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، على وجوب محاكمة الأشخاص المعتقلين في السعودية بتركيا، في معرض تعليقه على التحققيات المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة مع مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، على هامش اجتماع الحوار السياسي التركي الأوروبي.

وقال تشاووش أوغلو: "ينبغي محاكمة الأشخاص الذين اعتقلوا بالمملكة العربية السعودية في تركيا. نتوقع التعاون من الجانب السعودي في هذا الخصوص، وأبلغنا ذلك لهم".

وفي معرض رده على سؤال حول مقتل خاشقجي، أضاف : "بالرغم من أن بعض الدول الأعضاء تميل إلى إغلاق هذه المسألة بسبب بعض العلاقات القائمة على المصالح، إلا أن موقف الاتحاد الأوروبي من المسألة واضح للغاية كما أن توقعاته محقة لأن هناك أسئلة لم تزل بدون أجوبة".