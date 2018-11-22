يونيسف: حرب اليمن حرمت 8.6 ملايين طفل من المياه

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الخميس، إن حرب اليمن، حرمت 8.6 ملايين طفل من الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.

وشددت المنظمة، في تغريدة على صفحة مكتبها باليمن، عبر "تويتر"، على ضرورة حصول كل طفل على المياه النظيفة، وأن يكون محميًا من الأمراض المنقولة بواسطة المياه، كالكوليرا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، أمس الأول، أن أكثر من 11 مليون طفل يمني، يشكلون 80% من أطفال البلاد، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.

وأفادت أن أطفال اليمن، يتحملون العبء الأكبر لنحو 4 سنوات من الصراع المدمر.

ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن، البالغ عدد سكانه نحو 27.5 مليون نسمة، حربًا بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، ومسلحي جماعة "الحوثي" الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 2014.

وخلّفت الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.