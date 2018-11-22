أبو الغيط: إجماع عربي على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

القاهرة / الخليج 365

قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن الدول العربية توافق بالإجماع على مساندة السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الدورة الـ34 لوزراء العدل العرب، المنعقدة في الخرطوم، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير، وفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر.

وأكد أبو الغيط على "الإجماع التام والكامل من الدول الأعضاء (بالجامعة العربية) بكافة المستويات، على مساندة السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأشار إلى أن "جدول أعمال اجتماع وزراء العدل العرب يتضمن 22 بندًا بالغ الأهمية، وعلى رأسها البند الخاص بالسودان".

وأوضح أن أبرز البنود التي سيناقشها الوزاري العربي هي: "الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والبند الخاص بتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية للاجئين، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد".

وفي عام 1993، أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية اسم السودان على قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذ 1997، لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من القائمة.