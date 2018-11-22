وزير الداخلية الإسرائيلي يمنع فلسطينيا مقدسيا من السفر

القدس / الخليج 365

وقع وزير الداخلية الاسرائيلي، اليوم الخميس، قرارا بمنع فلسطيني من سكان مدينة القدس الشرقية، من السفر لمدة 6 أشهر.

وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية في تصريح مكتوب حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه:" وقّع وزير الداخلية أرييه درعي على قرار منع السفر لمحمد فوزي أرناؤوط وهو ناشط كبير في حركة حماس".

وأضافت إن وزير الداخلية "مقتنع بأن مغادرة أرناؤوط للبلاد قد تتسبب بضرر جسيم لأمن الدولة وبالتالي تم منع سفره".

وتابعت الوزارة:" القرار ساري المفعول لمدة 6 أشهر علما بأن الوزير درعي قد مدد في السنوات الماضية منع سفر أرناؤوط من إسرائيل".

ومن جهته قال أرناؤوط، وهو محاسب في إحدى المدارس في القدس الشرقية، إنه لم يتلق قرارا مكتوبا بهذا الشأن، وعلم به فقط من خلال وسائل الاعلام.

وأضاف لوكالة الخليج 365:" ليست هذه هي المرة الأولى التي أُمنع فيها من السفر، فعلى مدى 4 سنوات مُنعت من السفر بموجب قرارات تتجدد كل 6 أشهر آخرها ينتهي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري".

وتابع أرناؤوط:" مزاعم السلطات الإسرائيلية بأنني ناشط في حركة حماس غير صحيحة ولا أساس لها".

وكانت إسرائيل قد احتلت القدس الشرقية في العام 1967 وتعتبرها جزءا من عاصمتها، وهو ما يرفضه الفلسطينيون الذين يؤكدون على أنها مدينة محتلة وعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.