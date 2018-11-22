المجلس التركماني السوري: لدينا راية موحدة تمثلنا وتوحدنا

التركمان عقدوا الأحد الماضي مؤتمرا في مدينة "جوبان باي" (الراعي) شمالي حلب، برعاية المجلس التركماني، حضره نحو 250 ممثلا تركمانيا عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بسوريا وتركيا والمجالس المحلية وقادة الفصائل التركمانية، وقادة الرأي ومخاتير قرى وغيرهم

أنقرة / توفيق دورول- غانم حسن / الخليج 365

قال رئيس المجلس التركماني السوري "محمد وجيه جمعة"، الخميس، إن الراية الموحدة التي اختارها تركمان سوريا مؤخرا "ستمثلنا وتوحدنا".

وأوضح جمعة أن التركمان عقدوا الأحد الماضي مؤتمرا في مدينة "جوبان باي" (الراعي) شمالي حلب، برعاية المجلس التركماني، حضره نحو 250 ممثلا تركمانيا عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بسوريا وتركيا، والمجالس المحلية، وقادة الفصائل التركمانية، وقادة الرأي ومخاتير قرى وغيرهم.

وبين أن ممثلين من تركمان حلب، والرقة، وبايربوجاق(اللاذقية)، وإدلب، وحماه، وحمص، طرطوس، ودرعا، والشام حضروا المؤتمر الذي تمخض عنه اختيار "راية موحدة" تمثل كل تركمان سوريا في جميع المحافل الدولية باعتبارهم مكون أساسي ضمن الجتمع السوري.

وقال جمعة: "امتثلنا لمطالب شعبنا واخترنا هذه الراية المشتركة"، مشيرا إلى أن التركمان رحبوا بعملية تصويت ديمقراطية لاختيار الراية الموحدة لهم.

وتابع :"ستكون وحدتنا أعظم قوتنا في المستقبل. الآن لدينا راية موحدة ستمثلنا وتوحّدنا".

وعن ألوان الراية ورموزها، أوضح جمعة أنها مؤلفة من ثلاثة ألوان هي الأبيض الذي يرمز للسلام والقيم الإنسانية العالمية، والأزرق يرمز للأتراك، والأحمر لدماء الشهداء، ووسطه نجمة وهلال ترمزان للإسلام.

واختتم بالقول: "سوريا وطننا الأبدي فهناك دماء طاهرة لشهدائنا ومقابر أسلافنا. نحن مكون أساسي فيها"."

وتطرق إلى منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" اللتين طُهرتا من الإرهاب بدعم تركي، مؤكدا عودة الحياة إلى طبيعتها فيهما.