التحقيق في مصرع وافد بطلقات نارية بـ #أبوعريش

صحيفة الخليج الالكترونية

باشرت شرطة محافظة أبوعريش وفرق مختصة؛ ومنها الأدلة الجنائية، صباح اليوم، حادثة مصرع وافد من جنسية عربية في قرية البديع والقرفي، إذ أكدت المعاينة للجثة أنه تعرض لإصابة من أعيرة نارية.

وأوضحت مصادر، أن الجثة تعود لشاب يمني كان نائماً في أرض فضاء بمزرعة في البديع والقرفي، ووفقاً للتحقيقات الأولية فقد أصابته عدة رصاصات طائشة، وأشارت المعلومات الأولية إلى أن إطلاق النار كان صادراً من استراحة بها مناسبة في المحافظة.

وأكدت المصادر استمرار التحقيقات؛ لإثبات مصدر النيران بشكل قاطع واستكمال الإجراءات.