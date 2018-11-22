الأحد.. انطلاق تمرين #العلم_الأخضر_السعودي_البريطاني_2018

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صحيفة الخليج الالكترونية
ينطلق يوم الأحد القادم في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي تمرين (العلم الأخضر السعودي البريطاني 2018) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية البريطانية.
ويعد هذا التمرين من التمارين المهمة والقوية التي تنفذها القوات الجوية الملكية السعودية خلال العام التدريبي والذي يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية في ظل التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، وسيشتمل تمرين العلم الأخضر على عددا من السيناريوهات المتنوعة التي أعدت بشكل دقيق يتوافق مع ما تمتلكه القوات الجوية الملكية السعودية من إمكانات ومنظومات قتالية متطورة وذلك لرفع الجاهزية القتالية للأطقم الجوية والأرضية على حد سواء، الجدير بالذكر أن القوات البريطانية المشاركة في التمرين قد أكملت وصولها إلى مقر التمرين بكافة أطقمها الجوية والفنية حيث ستشارك بعدد 8 طائرات تايفون.وفقا لـ”الرياض”
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