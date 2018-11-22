شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات اليوم الخميس في صنعاء والان مع التفاصيل

شرعت العملة المحلية للتدهور الطفيف أمام العملات الاجنبية صباح اليوم الخميس بعد أن كانت قد وصلت خلال الاسبوع الجاري الى أقوى حالتها امام الدولار والريال السعودي.

وبحسب مصرفيون فإن أسعار العملات الاجنبية اليوم هي على النحو التالي:

شراء الدولار

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