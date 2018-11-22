شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. وزير باكستاني يشعل النيران في حقائبه وملابسه بمطار بلاده والان مع التفاصيل

قررت المحكمة العليا في باكستان استدعاء وزير السياحة المحلي بإقليم جيلغيت بلتستان المستقل، “فيضا حسين “، وذلك عقب اتهامه بـ “سوء السلوك ” بسبب تصرفه الغريب في مطار إسلام أباد الدولي .

ووفقاً لصحيفة ” الإندبندينت” البريطانية فقد سجلت كاميرات المراقبة قيام الوزير الباكستاني بإشعال النيران في حقائبه وملابسه داخل المطار بمساعدة أحد مرافقيه ، فيما كان يحاول أحد العمال إخماد الحريق .

ويعود تصرف الوزير الغريب إلى إلغاء رحلة طائرة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، التي كان يسافر على متنها إلى إقليم جيلغيت بلتستان، شمالي البلاد، بسبب سوء الأحوال الجوية .



