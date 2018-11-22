لقاء منتظر بين بوتين ومحمد بن سلمان في قمة الـ20

أعلن "الكرملين"، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين، المقبلة في الأرجنتين.

ومن المقرر أن تنعقد قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، يوم الـ30 من نوفمبر/تشرين الثاني، وتنتهي أعمالها في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2018.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الثلاثاء، اعتزامه لقاء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة قمة الـG20.

وفي مقابلة أذيعت، الأحد الماضي، أكد ترامب رغبته في الحفاظ على علاقة وثيقة مع السعودية كحليف في منطقة الشرق الأوسط، قائلا إن "الأمير محمد بن سلمان حليف ونريد مواصلة العمل معه".

ونقلت وسائل إعلام سعودية على لسان وزير الطاقة في المملكة خالد عبدالعزيز الفالح، أن الأمير محمد بن سلمان سيجتمع مع كثير من القادة العالميين، لبحث سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات والقطاعات بين السعودية ودول عدة.

وأشار الفالح إلى أن حضور ولي العهد السعودي في قمة مجموعة العشرين يندرج ضمن جولة خارجية مُوسّعة وشاملة.