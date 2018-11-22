روبرت دي نيرو وزوجته ينفصلان بعد زواج دام 20 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - روبرت دي نيرو وزوجته جريس هايتاور

أفادت تقارير إعلامية بأن روبرت دي نيرو الممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار وزوجته جريس هايتاور انفصلا بعد زواج دام أكثر من 20 عاما. وذكرت مجلة ذا هوليوود ريبورتر وموقع (تي.إم.زي) المعني بأخبار المشاهير ومجلة بيبول نقلا عن مصادر لم تكشف عن أسمائها القول إن دي نيرو (75 عاما) وهايتاور (63 عاما) يعيشان منفصلين منذ بعض الوقت. وأكدت وكالة رويترز أن متحدثا باسم دي نيرو رفض طلبا للتعقيب على الخبر.

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