الان تتابع الحدود الشمالية.. تاريخ أصيل ومستقبل واعد (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سامسونغ ترفع سقف التحدي.. وتُعلن عن الهاتف “الوحش” خاصية سرية في آيفون تفيدك بالكتابة سريعاً مشاكل مجهولة تمنع النفاذ إلى فيسبوك “هواوي” ترد على “سامسونج” وتطلق هاتفها الأول القابل للطي

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