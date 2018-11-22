فورد Fusion Energi تخسر أمام موديلات كهربائية أخرى

حظيت سيارة فورد Fusion Energi الكهربائية الجديدة بالعديد من التعديلات على مستوى المحرك والتصميم الخارجي، لتطرح بشكل جديد بداية من عام 2019 لتتمكن من منافسة سيارة شيفروليه volt التي تعتبر أهم منافسيها.
ورغم ذلك، كشف موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات عن حقيقة أنه رغم التعديلات توجد عدة أسباب ترجح كفة العديد من الموديلات الكهربائية على حساب موديل Fusion Energi الجديد.
وقدم الموقع الأمريكي هذه الأسباب، التي بدأها بنطاق سير المحرك الكهربائي الخاص بموديل Fusion Energi ، الذي يصل لـ26 ميلا كحد أقصى، وهو نطاق سير أعلى بـ5 مرات مما كان عليه محرك الموديل نفسه في نسخته السابقة قبل التعديل.
ورغم ذلك، فإن محرك Fusion Energi الكهربائي لا يقترب من منافسة موديلات كهربائية أخرى مثل شيفروليه volt وهوندا Clarity Plug-In، وهما معا يتمتعان بمحركات يتخطى نطاق سيرها لأكثر من 50 ميلا.
وكان ثاني الأسباب التي ذكرها موقع "موتور وان" هو عيب موديل Fusion Energi الكهربائي من فورد، المتعلق بالمساحة الكبيرة لبطاريات الموديل، التي تؤثر على مساحة الحقيبة الخلفية بشكل كبير.
وذلك بالإضافة للسعر المرتفع لموديل Fusion Energi من فورد، الذي يبدأ من 34,595 ألف دولار، بينما يبدأ سعر موديلات أفضل منه في الإمكانيات مثل موديل هوندا Clarity Plug-In من 33,400 ألف دولار.
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