تحذيرات من تشخيص الأمراض عبر ” جوجل “

حذر باحثون من خطورة البحث عن تشخيص الأمراض التي يعاني منها الأفراد ومحاولة إيجاد علاج لها عبر ” جوجل ” لأنّ البحث عن أعراض المرض عبر الإنترنت، يخلق وساوس مرضية؛ حيث أنّ عمليات البحث عن علاجات لعرق النسا، حبّ الشباب، ومتلازمة القولون العصبيّ، هي العمليات الأكثر شيوعًا في بريطانيا، خلال آخر 3 سنوات.

وأشاروا إلى أنّ البحث بجملة ” طبيب بالقرب مني ” على ” جوجل ” قد تم 500 ألف مرّة، بين يناير وأغسطس الماضيين فقط، وأنّ البحث بجملة ” طبيب على الإنترنت ” يتمّ حوالي 22 ألف مرّة سنويًا؛ لافتين إلى إنّ الضغوطات الملقاة على كاهل نظام التأمين الصحيّ، المعمول به في بريطانيا، تدفع الناس للبحث عن إجابات لحالاتهم بشكل أكثر سرعة.

وفي السياق نفسه، أوضح الباحثون، قائلين: ” يعاني الآن أكثر من مليون شخص أسبوعيًا، في المملكة المتّحدة، لكي يتمّ فحصهم من جانب طبيب مختصّ، عند حاجتهم لذلك، وهو ربّما ما يدفع الناس للجوء إلى مواقع الإنترنت، بحثًا عن حلول، لكن يكون لذلك بعض العواقب. “