جوجل تكشف عن سياسة إعلانات جديدة في انتخابات الاتحاد الأوروبي

أعلنت وكالة بلومبرج أن شركة جوجل ستطرح سياسات جديدة في أوروبا لإتاحة مزيد من الشفافية حول الإعلانات السياسية قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي المقبلة.

ونقلت بلومبرج، الأربعاء، عن جوجل قولها في منشور عبر مدونة إنها ستلزم المعلنين بتقديم طلبات لنشر إعلانات سياسية والحصول على إثبات لصحتها قبل أن يتمكنوا من سداد قيمتها، ولم ترد جوجل بعد على طلب للتعليق.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت في سبتمبر/أيلول إن شركة فيسبوك وجوجل وشركات تكنولوجية أخرى وافقت على مدونة سلوك لبذل مزيد من الجهود للتصدي لانتشار الأخبار الكاذبة التي قد تؤثر على الانتخابات.

ونقلت وكالة بلومبرج عن جوجل قولها إنها ستنشر تقريرا حول الشفافية بالاتحاد الأوروبي إلى جانب قاعدة للإعلانات يمكن البحث فيها لتوفير مزيد من المعلومات بشأن المعلنين وثمن الإعلانات والمستهدفين منها.

وأطلقت فيسبوك وجوجل قبل الانتخابات الأمريكية قواعد بيانات عامة تلقي الضوء على الإعلانات السياسية عبر الإنترنت، وتقدم هذه القواعد للناس أول لقطة موسعة لمدى سرعة الشركتين في حذف الإعلانات التي تنتهك قواعدهما.