نسخة مطورة من فيروس "TrickBot" يُهدد مستخدمي "ويندوز"

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كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت تقارير إخبارية عن نسخة مطورة من فيروس "TrickBot"، الذي يسرق بيانات مهمة من مستخدمي نظام "ويندوز".

ووفق ما ذكر موقع "موقع "My Online Security"، يقوم الفيروس بسرقة بيانات حول نظام التشغيل، مثل معلومات عمليات تثبيت البرامج والتحديثات والأخطاء والمشاكل في عمل الجهاز، والتي عادة ما يتم حفظها تلقائياً على الجهاز في أحد المجلدات.

ويتم إرسال الفيروس "TrickBot" بواسطة الـ"هاكرز" عبر رسائل البريد الإلكتروني، حيث تصل للمستخدم رسائل نصية مزيفة من أحد البنوك مصحوبة بشعار رسمي للبنك ما يعطي للرسالة مصداقية.

وأوضح الخبراء أن برامج مكافحة الفيروسات يمكنها اكتشاف وإيقاف عمل فيروس الـ"TrickBot"، ومع ذلك لا يزال المستخدمون بحاجة إلى الحرص وعدم فتح الملفات التي يتم تلقيها من مجهولين.