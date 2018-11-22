"واتساب" يسعى لمنافسة "سناب شاب" عبر ميزة مسح الرسائل

كتب - عاصم الأنصاري:
يعمل تطبيق "واتساب" على إضافة ميزة جديدة، تتيح إمكانية مسح الرسائل، بعد فترة تتراوح من 10 ثوان إلى يوم كامل.
ووفق ما ذكر موقع "Techcrunch"، لم يحدد "واتساب" تاريخ إطلاق ميزتها الجديدة.
ويعتبر حذف الرسائل أفضل من ميزة الزوال الافتراضي المتوافرة في "سناب شات"، إذ تختفي الرسائل التي تمت رؤيتها لديه، بمجرد غلق نافذة الدردشة.
يذكر أن "تليجرام" هو تطبيق المراسلة الوحيد، الذي يوفر حاليًا ميزة المسح الذاتي للرسائل.
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