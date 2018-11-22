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أعلنت انستقرام بالأمس عن عملها على إختبار تصميم جديد لواجهة الملف الشخصي من شأنه تسهيل عملية التنقل للمستخدم نفسه في حسابه وتسهيل عملية التواصل مع المستخدمين الآخرين من خلال الطريقة الجديدة والسلسلة التي تتبعها المنصة في عرض المحتويات حيث ستتضمن التحسينات في التصميم القادم تغيرات واضحة على أسلوب عرض الأيقونات في أعلى صفحة المستخدم.
ومن التغيرات المحتملة الملفتة للانتباه هو أيقونة المُتابعين حيث تظهر بشكل أصغر وغير متواجدة في الأعلى كما تعودنا أن نراها في التطبيق بطريقة مشابهة لما قامت به توتير بتصغير خط المتابعين قبل عدة أيام لإصدار iOS، ومن الإضافات في التصميم أيضاً أن أيقونة الرسالة تقع بجانب أيقونة المتابعة بشكل يوحي بواجهة أكثر نظاماً، ويمكن للمستخدم الإطلاع بسهولة على المتابعين المشتركين بينه وبين شخص أخر من خلال قائمة متابعيه التي تحتوي قائمة خاصة للأصدقاء أو المتابعين المشتركين.
وتعمل انستقرام في الوقت الحالي على اختبار التغييرات للتصميم الجديد وقالت الشركة أنها ستقوم بأخد مراجعات المستخدمين بعين الاعتبار في سبيل الوصول لإطلاق مثالي في الأسابيع القادمة.
التدوينة انستقرام تختبر تصميم جديد لواجهة الملف الشخصي وتعمل لإضافة ميزة المتابعين المشتركين ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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