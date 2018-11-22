%44 من مستشفيات وزارة الصحة داخل المنطقة الحمراء

أكدت مصادر أن 44% من مستشفيات وزارة الصحة تقع داخل “ المنطقة الحمراء ” ، وهي تعني “ خطر عالٍ ” ، أو “خطر وشيك 34% في ” المنطقة الصفراء ” ، و18% في ” المنطقة الخضراء ” .

وتعد هذه النسبة من المنشآت الصحية لم تستوفِ 6 معايير فأكثر من 20 متطلباً أساسياً لسلامة المرضى، في برنامج المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى (أمان) للعام 2018 ، الذي أصدره المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي).

وتضمن ال 20 متطلباً سلامة المرضى تقييم 227 من مستشفيات الصحة بين عالية ومتوسطة الخطورة من كيفية التعرف الصحيح على المريض ومنع الخطأ في مكان الجراحة، وأيضًا مؤهلات فريق التخدير والتخدير المتوسط ولجنة مراقبة العدوى، بالإضافة إلى غرف العزل وسلامة الأدوية الخطرة وسلامة الأدوية المتشابهة”.

بالإضافة إلى “الإبلاغ عن الأخطاء الدوائية والتبرع الآمن بالدم والسلامة من الإشعاع ونظام الإنذار ضد الحريق ونظم إطفاء الحريق ومخارج الطوارئ وحصر الحريق والدخان وأخيرًا صيانة الغازات الطبية”.