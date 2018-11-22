كيم كارداشيان وزوجها يتبرعان بـ٥٠٠ ألف دولار لضحايا حريق كاليفورنيا

تبرعت ممثلة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب كاني وست، الأربعاء، بنصف مليون دولار لصالح رجال الإطفاء وضحايا حريق الغابات الهائل الذي شب في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية الذي كاد أن يدمر منزلهما الخاص الذي يقدر سعره بملايين الدولارات.

وذكرت كارداشيان، عند استضافتها في برنامج ذا إلين ديجينيريس شو The Ellen DeGeneres Show، على شبكة "إن بي سي": "إنني وزوجي استأجرنا رجال إطفاء من شركات خاصة لحماية منزلنا ومنازل أخرى في الحي الواقع بمنطقة كالاباساس الريفية شمالي لوس أنجليس".

وكانت كارداشيان وزوجها وأولادهما الثلاثة ضمن آلاف الأشخاص الذين اضطروا للهرب من منازلهم جراء حريق وولزي فاير الذي شب قبل أسبوعين؛ وأسفر عن تدمير 1500 مبنى ومقتل ثلاثة أشخاص.