الجبير: ولي العهد السعودي «خط أحمر» في تحقيقات مقتل خاشقجي

اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأربعاء، أن الدعوات إلى تحميل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المسؤولية في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي تشكل “خطا أحمر”.

وقال الجبير في مقابلة مع تلفزيون “بي بي سي” البريطاني إنه لن يتم التسامح مع أي نقاش يحط من شأن ولي العهد أو والده العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف “في المملكة العربية السعودية، حكومتنا خط أحمر. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد هما خط أحمر”. وأشار إلى “أنهما يمثلان كل مواطن سعودي، وكل مواطن سعودي يمثلهما، ولن نقبل أي نقاش يشوّه سمعة ملكنا أو ولي عهدنا”.

وشدد الجبير على أن ولي العهد لا علاقة له بجريمة القتل، قائلا “كنا واضحين جدا. وفتحنا تحقيقا ما زال مستمرا وسنعاقب الأفراد المسؤولين”.

كما طلب من تركيا توفير المعلومات التي تملكها ووقف إرسالها إلى وسائل الإعلام.

واعتبر وزير الخارجية السعودي أن مقتل خاشقجي كان “عملية خارجة عن السيطرة” لعناصر مخابرات.

وتجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، الانتقادات بسبب تصريحاته بشأن مقتل خاشقجي، وأشاد بالسعودية مقدّمًا لها الشكر على مساعيها لإبقاء أسعار النفط منخفضة.

وواجه ترامب انتقادات لأن بيانه الذي صدر بلهجة غير معتادة الثلاثاء تجاهل قتل خاشقجي بسبب ما وصفها بأنها مصالح استراتيجية واقتصادية أكثر أهمية.

قتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر، وقطعت جثته بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول. وكان مقيما في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وبعد نفي طويل، أقرت السلطات السعودية بالمسؤولية عن مقتله، وقالت إنها اعتقلت 21 شخصا.

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