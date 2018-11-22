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أعرب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن رفضه تجاه تقارير تطالب بتغيير في التسلسل القيادي للمملكة على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال الجبير، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الأمريكية اليوم الأربعاء، «نرفض التقارير التي تطالب بضرورة تغيير التسلسل القيادي في الحكم، بعد مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي».
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مقدم بواسطة: Dailymotion
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وقال الجبير: «إن قيادة المملكة العربية السعودية المتمثلة بالملك وولي العهد تمثل الخط الأحمر بالنسبة لكل سعودي إن كان رجلا أو امرأة، والبلاد تدعمهما بالكامل، وكل سعودي يشعر أن القيادة تمثله، كما يمثل كل سعودي قيادته. هذه التعليقات التي تم نشرها مثيرة للامتعاض وغير مقبولة على الإطلاق».
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وتابع «المملكة متمسكة بقيادتها كما هي متمسكة بالرؤية التي حددها زعماؤنا من أجلنا في إطار رؤية 2030 للمضي قدما في سبيل الإصلاحات، إننا سنواصل التقدم في هذا الاتجاه بغض النظر عما يقوله أو لا يقوله الناس».
شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد سعودي على تقارير بشأن تغيير في قيادة المملكة بسبب مقتل خاشقجي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .