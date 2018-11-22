أول رد سعودي على تقارير بشأن تغيير في قيادة المملكة بسبب مقتل خاشقجي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing - صورة أرشيفية

أعرب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن رفضه تجاه تقارير تطالب بتغيير في التسلسل القيادي للمملكة على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الجبير، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الأمريكية اليوم الأربعاء، «نرفض التقارير التي تطالب بضرورة تغيير التسلسل القيادي في الحكم، بعد مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي».

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مقدم بواسطة: Dailymotion



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وقال الجبير: «إن قيادة المملكة العربية السعودية المتمثلة بالملك وولي العهد تمثل الخط الأحمر بالنسبة لكل سعودي إن كان رجلا أو امرأة، والبلاد تدعمهما بالكامل، وكل سعودي يشعر أن القيادة تمثله، كما يمثل كل سعودي قيادته. هذه التعليقات التي تم نشرها مثيرة للامتعاض وغير مقبولة على الإطلاق».

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وتابع «المملكة متمسكة بقيادتها كما هي متمسكة بالرؤية التي حددها زعماؤنا من أجلنا في إطار رؤية 2030 للمضي قدما في سبيل الإصلاحات، إننا سنواصل التقدم في هذا الاتجاه بغض النظر عما يقوله أو لا يقوله الناس».