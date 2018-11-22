دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة أقرت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، تسمية الحالة المطرية القادمة والمميزة باسم "رغد". ‏وقال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: إن "رغد" هو تسمية الحالة المطرية المتوقع أن تبدأ اليوم الخميس حتى الأحد، ويُتوقع أن تؤثر على مكة، والمدينة، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، وربما الباحة وتبوك، والله أعلم. ]]>

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق "رغد" على الحالة المطرية التي تبدأ اليوم.. تستمر 96 ساعة وهذه مناطقها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .