شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الدورة الـ 34 لمجلس وزراء العدل العرب بحضور رئيس السودان بالخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم الخميس، أعمال اجتماع الدورة رقم (34) لمجلس وزراء العدل العرب، والتى يمثل مصر فيها المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.

وشهد الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرئيس السودانى عمر البشير، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد الأمين ولد أكيك، ورئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهد السلمى، ووزراء العدل بمختلف الدول العربية والوفود المشاركة، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين السودانيين، إلى جانب السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسى المعتمدين لدى الخرطوم.

وقال وزير العدل السودانى الدكتور محمد أحمد سالم - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم - إن اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بالخرطوم يناقش العديد من الموضوعات المطروحة والبنود المهمة، من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والبند الخاص بتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية للاجئين، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومن المنتظر أن يقر البند الخاص بطلب السودان برفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، منوها بأن اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب الذى عقد أمس بالخرطوم أوصى بذلك بالإجماع.

وأضاف أن اجتماع المكتب التنفيذى ناقش كذلك إيجاد صيغ مشتركة لقوانين تسترشد بها الدول العربية فى تشريعاتها الوطنية، والاتفاقيات العربية المشتركة فى العديد من المجالات، والتى من بينها مواجهة الإرهاب والمسائل المتعلقة بجرائم الإنترنت والتكنولوجيا.

يذكر أن اجتماع الدورة رقم (34) لمجلس وزراء العدل العرب يعقد برئاسة وزير العدل السوداني، الذى تسلم الرئاسة خلال الجلسة الافتتاحية من وزير العدل الإماراتى سلطان سعيد البادي، الذى ترأست بلاده الدورة (33) للمجلس.